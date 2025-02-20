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В мае из Екатеринбурга отправится круизный поезд «Жемчужина Кавказа»

Круизный поезд «Жемчужина Кавказа» отправится из Екатеринбурга в мае 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Из Екатеринбурга отправится круизный поезд «Жемчужина Кавказа». Состав тронется со станции уральской столицы 8 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

— Продолжительность поездки составит 10 дней. Для путешественников поезд станет «отелем на колесах». Расписание продумано так, чтобы ночь они проводили в вагоне, а день посвящали экскурсиям, — рассказали в СвЖД.

В состав поезда включены современные вагоны купе, СВ и люкс. Они оборудованы кондиционерами, биотуалетами, душами и розетками. Помимо этого, предусмотрены вагон-душевая, вагон-бар и вагон-ресторан. Помимо стандартных позиций можно будет заказать блюда кавказской кухни.

Туристы смогут посетить Черкесск, Нальчик, Грозный и Дербент. Уральцы смогут познакомиться с традициями регионов и увидеть достопримечательности.