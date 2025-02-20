В мае из Екатеринбурга отправится круизный поезд «Жемчужина Кавказа»

Из Екатеринбурга отправится круизный поезд «Жемчужина Кавказа». Состав тронется со станции уральской столицы 8 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.
— Продолжительность поездки составит 10 дней. Для путешественников поезд станет «отелем на колесах». Расписание продумано так, чтобы ночь они проводили в вагоне, а день посвящали экскурсиям, — рассказали в СвЖД.
В состав поезда включены современные вагоны купе, СВ и люкс. Они оборудованы кондиционерами, биотуалетами, душами и розетками. Помимо этого, предусмотрены вагон-душевая, вагон-бар и вагон-ресторан. Помимо стандартных позиций можно будет заказать блюда кавказской кухни.
Туристы смогут посетить Черкесск, Нальчик, Грозный и Дербент. Уральцы смогут познакомиться с традициями регионов и увидеть достопримечательности.