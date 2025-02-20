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Бизнесмен, привозивший иномарки в Пермь, потерял 88 млн рублей

Пермяка лишили имущества после нарушений в уплате таможенных платежей.

Источник: Комсомольская правда

Транспортная прокуратура санкционировала решение об аресте имущества должника на сумму свыше 88 млн руб. Житель Пермского края нарушил обязательства по уплате таможенных платежей.

Бизнесмен занимался внешнеэкономической деятельностью при ввозе автомобилей из зарубежных стран. Образовавшуюся задолженность по платежам выявили в ходе таможенного контроля.

Исполняющий обязанности Пермского транспортного прокурора санкционировал решение таможенного органа о наложении ареста на транспортные средства организации-должника. Общая стоимость иномарок составила более 60 млн рублей.

«Имеющаяся задолженность у организации погашена в полном объеме», — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

таможня