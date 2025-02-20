В 2025 году на Кубани заложат около 1,6 тысяч гектаров новых виноградников

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, край занимает первое место в стране по выращиванию винограда, производству вин и шампанского. В 2024 году специалисты собрали более 230 тыс. т ягоды, а в этом планируют увеличить валовый сбор до 250 тыс. т за счет вступления в плодоношение высокопродуктивных виноградников. Также продолжают увеличивать площади. Размер краевых плантаций вырастет до 33,3 тыс. га.