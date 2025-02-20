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Строительную компанию из Ростова-на-Дону признали банкротом

В Ростове строительную компанию признали банкротом из-за миллионных долгов.

Источник: Комсомольская правда

Строительную компанию из Ростова-на-Дону признали банкротом. Соответствующее решение опубликовано в электронной картотеке Арбитражного суда региона.

Банкротные разбирательства в отношении компании велись с августа 2024 года. Истцом выступала другая ростовская фирма.

Известно, что в ноябре 2024 года исковые требования признали обоснованными, и в отношении должника началась процедура наблюдения. Тогда же временный управляющий внес в реестр финансовые требования нескольких кредиторов на общую сумму в 39,4 млн рублей.

— Признать общество с ограниченной ответственностью несостоятельным. Открыть в отношении ООО процедуру конкурсного производства на срок до 11 августа 2025 года, — говорится в документации суда.

Обжаловать судебное решение ответчик может в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа.