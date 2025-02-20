Строительную компанию из Ростова-на-Дону признали банкротом. Соответствующее решение опубликовано в электронной картотеке Арбитражного суда региона.
Банкротные разбирательства в отношении компании велись с августа 2024 года. Истцом выступала другая ростовская фирма.
Известно, что в ноябре 2024 года исковые требования признали обоснованными, и в отношении должника началась процедура наблюдения. Тогда же временный управляющий внес в реестр финансовые требования нескольких кредиторов на общую сумму в 39,4 млн рублей.
— Признать общество с ограниченной ответственностью несостоятельным. Открыть в отношении ООО процедуру конкурсного производства на срок до 11 августа 2025 года, — говорится в документации суда.
Обжаловать судебное решение ответчик может в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа.