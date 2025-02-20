В Тольятти составят собственный рейтинг управляющих компаний

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что до конца 2025 года в регионе должно остаться не более 50 управляющих компаний, а к сентябрю 2026-го — не более 20. По мнению губернатора, действующие организации не обеспечивают должным образом работу по содержанию общедомового имущества и дворовых территорий.