В Черняевском лесу откроют киоски с уличной едой и сувенирами

Сейчас пермские власти активно занимаются благоустройством Черняевского леса, работы ведутся в рамках проекта «Зеленое кольцо». Концепция реконструкции парка включает в себя формирование тропиночной сети по существующим маршрутам с применением природосберегающих технологий и материалов, обустройство входных групп и навигации для удобства посетителей, а также реновацию существующих рекреационных зон.