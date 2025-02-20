Узбекистан намерен сократить энергозатраты — подробности

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Глава Узбекистана подчеркнул важность энергосбережения во всех секторах экономики, социальной сфере и жилищном хозяйстве, сообщает пресс-служба президента.
Прогнозируют, что к 2035 году потребление электроэнергии увеличится в 1,7 раза по сравнению с текущим уровнем. Для полного удовлетворения этого спроса необходимы не только наращивание производства, но и сбережение энергии.
Шавкату Мирзиёеву презентовали предложения, разработанные на основе этих исследований:
- замена устаревших насосов в системе водного хозяйства на современные позволит ежегодно экономить 1 млрд кВт/ч электроэнергии;
- обновление котельных и использование «зеленой» энергии в социальных учреждениях позволит сэкономить 5 млн куб. м газа и 15 миллионов кВт/ч электроэнергии уже в этом году.
«В целом в этом году предусматривается сэкономить 1,6 миллиарда кубометров природного газа и 3,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии», — говорится в сообщении.
Для достижения этой цели каждому предприятию и организации предоставят научно обоснованные рекомендации.
В частности, для крупных промпредприятий установят нормативы энергопотребления на единицу продукции, что позволит сократить энергозатраты на 5−10%.
Также утвердят адресную программу по установке энергосберегающего оборудования на объектах социальной сферы.
«Планируется расширить меры по теплоизоляции многоквартирных домов. Будут предоставляться льготные кредиты на установку гелиоколлекторов и солнечных панелей. Кроме того, будет внедрена программа обучения потребителей основам энергосбережения на основе японского опыта», — говорится в сообщении.
Глава республики поручил сократить потери энергии в регионах и отраслях, а также предотвращать хищения и нецелевое использование энергоресурсов.