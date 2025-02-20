Узбекистан намерен сократить энергозатраты — подробности

Прогнозируют, что к 2035 году потребление электроэнергии увеличится в 1,7 раза по сравнению с текущим уровнем. Для полного удовлетворения этого спроса необходимы не только наращивание производства, но и сбережение энергии.

«Анализ показывает, что в Узбекистане на создание 1 доллара валового внутреннего продукта расходуется в 2,5 раза больше энергии, чем в среднем по миру. Потери электроэнергии в сетях достигают 14 процентов, а природного газа превышают 7 процентов. В связи с этим с привлечением ученых проводится научно обоснованное изучение возможностей энергосбережения на местах. В семи областях выявлены резервы для экономии 4,6 миллиарда киловатт-часов электроэнергии и 1 миллиарда кубометров природного газа», — говорится в сообщении.