Федеральная сеть «Ригла» скупает аптеки Дальнего Востока оптом

При этом «Ригла» обязуется для поддержки потребителей в этих регионах обеспечить реализацию не менее чем двух торговых наименований препаратов в рамках каждого международного непатентованного наименования, включенного в минимальный ассортимент необходимых для оказания медицинской помощи лекарственных препаратов.