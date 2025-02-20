Федеральная сеть «Ригла» скупает аптеки Дальнего Востока оптом

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала ходатайство ООО «Ригла» (управляет одноименной федеральной аптечной сетью) о приобретении 32 аптечных сетей на Дальнем Востоке. В том числе речь идёт о работающих в Приморском и Хабаровском краях аптеках сети «Миницен», сообщает ИА PrimaMedia.
Летом 2023 года «Ригла» приобрела сеть «Фарм» (Уссурийск), которой принадлежит 31 точка в Приморском крае, они перешли под бренд «Здравсити Аптека». До этого «Ригла» в Приморье была представлена только партнерами-франчайзи.
На этот раз федеральная сеть хочет приобрести компании, продающие лекарственные препараты в Забайкальском, Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Сахалинской и Магаданской областях, республиках Бурятия и Якутия, а также Еврейской АО.
Аптечная сеть «Ригла» входит в группу компаний «Протек». По данным на середину 2023 года, насчитывала более 4 тыс. аптек в городах РФ (74 региона с учетом франчайзинга). Выручка ООО «Ригла» в 2023 году составила 58,3 млрд рублей.
Антимонопольный орган установил, что после совершения сделок группа лиц ООО «Ригла» займет доминирующее положение в Камчатском и Хабаровском краях, а также в Сахалинской области.
«В связи с этим ФАС России согласовала ходатайства о приобретении организацией 16 хозяйствующих субъектов в указанных регионах с одновременной выдачей предписаний, направленных на обеспечение конкуренции», — говорится в сообщении.
Речь идет о 16 компаниях (ООО): «Аверс Аптека Миницен», «Аконит», «Делси», «НикаФарм», «НоваФарм», «Образ», «Самар», «Созвездие», «Суперфарма», «Фармсити», «ЧМП», «Суперфарма-С», «Аптеки Сахалина», «Сахалинфарм», «Пеленг», «Ритм».
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При этом «Ригла» обязуется для поддержки потребителей в этих регионах обеспечить реализацию не менее чем двух торговых наименований препаратов в рамках каждого международного непатентованного наименования, включенного в минимальный ассортимент необходимых для оказания медицинской помощи лекарственных препаратов.
Кроме того, для поддержки поставщиков, в случае направления предложений о пролонгации или заключении договора на поставку лекарственных препаратов и медицинских изделий, «Ригле» необходимо принимать решение на недискриминационных условиях.
ФАС уточнила, что в случае невыполнения условий может обратиться с иском в суд для признания сделок недействительными.