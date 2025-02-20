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Продажу энергетиков запретят в челябинских учреждениях культуры и спорта

В Челябинской области могут ввести запрет на продажу энергетиков в культурных, спортивных учреждениях, а также в образовательных и медицинских организациях. Законопроект о дополнительных ограничениях поддержали депутаты комитета ЗСО по экономической политике, сообщили в пресс-службе областного парламента.

Источник: Pchela.News

Запрет на продажу безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, будет распространяться и на размещённые внутри перечисленных помещений торговые автоматы. Планируется, что это ограничение начнёт действовать с 1 сентября 2025 года. Приобрести напитки не смогут не только дети, но и взрослые жители.

Отметим, что с 1 марта 2025 года начнёт действовать запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним. В таких напитках содержатся кофеин синтетического происхождения, таурин, L-карнитин, природные биологически активные вещества, которые негативно воздействуют на организм. О том, насколько опасно употребление напитка для растущего организма и какими полезными для здоровья продуктами его можно заменить, рассказала врач-кардиолог.