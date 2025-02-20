Продажу энергетиков запретят в челябинских учреждениях культуры и спорта

Запрет на продажу безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, будет распространяться и на размещённые внутри перечисленных помещений торговые автоматы. Планируется, что это ограничение начнёт действовать с 1 сентября 2025 года. Приобрести напитки не смогут не только дети, но и взрослые жители.