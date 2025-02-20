Продажу энергетиков запретят в челябинских учреждениях культуры и спорта

Запрет на продажу безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, будет распространяться и на размещённые внутри перечисленных помещений торговые автоматы. Планируется, что это ограничение начнёт действовать с 1 сентября 2025 года. Приобрести напитки не смогут не только дети, но и взрослые жители.
Отметим, что с 1 марта 2025 года начнёт действовать запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним. В таких напитках содержатся кофеин синтетического происхождения, таурин, L-карнитин, природные биологически активные вещества, которые негативно воздействуют на организм. О том, насколько опасно употребление напитка для растущего организма и какими полезными для здоровья продуктами его можно заменить, рассказала врач-кардиолог.