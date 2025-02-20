Самозанятые Самарской области заработали более 100 миллиардов рублей

Самозанятые в Самарской области могут пройти образовательные программы, получить льготные микрозаймы, участвовать в ярмарках, стать резидентами коворкинга регионального центра «Мой бизнес» и т. д. Они могут работать с юридическими и физическими лицами, а отчетность ведут через приложение «Мой налог». Налоговая ставка для них составляет 4% при работе с физлицами и 6% — при работе с юрлицами.