Самозанятые Самарской области заработали более 100 миллиардов рублей

С 2020 года в России введен специальный налоговый режим. С этого времени самозанятые Самарской области суммарно заработали более 100 миллиардов рублей, подсчитали в минэкономразвития региона.
— Число официально зарегистрированных самозанятых в настоящий момент превышает 292 тысячи человек, — прокомментировала пресс-служба министерства.
Самозанятые перечислили в бюджет налоги на сумму 4,3 миллиардов рублей.
В Самарской области создают условия, чтобы проекты начинающих предпринимателей развивались. Губернатор Вячеслав Федорищев ранее говорил, что самозанятым нужно оказывать всяческую поддержку, в том числе организовывать дополнительные каналы сбыта продукции.
Самозанятые в Самарской области могут пройти образовательные программы, получить льготные микрозаймы, участвовать в ярмарках, стать резидентами коворкинга регионального центра «Мой бизнес»
Бизнес Самарской области получает поддержку в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Узнать о доступных мерах и получить помощь можно в центрах «Мой бизнес».