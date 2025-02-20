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Самозанятые Самарской области заработали более 100 миллиардов рублей

В Самарской области работают 292 тысячи самозанятых.

Источник: Комсомольская правда

С 2020 года в России введен специальный налоговый режим. С этого времени самозанятые Самарской области суммарно заработали более 100 миллиардов рублей, подсчитали в минэкономразвития региона.

— Число официально зарегистрированных самозанятых в настоящий момент превышает 292 тысячи человек, — прокомментировала пресс-служба министерства.

Самозанятые перечислили в бюджет налоги на сумму 4,3 миллиардов рублей.

В Самарской области создают условия, чтобы проекты начинающих предпринимателей развивались. Губернатор Вячеслав Федорищев ранее говорил, что самозанятым нужно оказывать всяческую поддержку, в том числе организовывать дополнительные каналы сбыта продукции.

Самозанятые в Самарской области могут пройти образовательные программы, получить льготные микрозаймы, участвовать в ярмарках, стать резидентами коворкинга регионального центра «Мой бизнес» и т. д. Они могут работать с юридическими и физическими лицами, а отчетность ведут через приложение «Мой налог». Налоговая ставка для них составляет 4% при работе с физлицами и 6% — при работе с юрлицами.

Бизнес Самарской области получает поддержку в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Узнать о доступных мерах и получить помощь можно в центрах «Мой бизнес».

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