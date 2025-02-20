Просрочка, антисанитария и хлам: прокуроры наведались с проверкой в продуктовые сети Владивостока

Не остались незамеченными и такие неприятные подробности, как просроченная продукция, нарушение товарного соседства и антисанитария, царящая в помещениях. Также проверяющие обнаружили, что в некоторых магазинах захламлены пути эвакуации, а система противопожарной защиты и вовсе не работает.