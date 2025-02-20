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Просрочка, антисанитария и хлам: прокуроры наведались с проверкой в продуктовые сети Владивостока

В торговых сетях Владивостока продолжаются прокурорские проверки.

Источник: Прокуратура Приморского края

В Приморье прокуратура продолжает проверку продуктовых торговых сетей Владивостока. Во время своих визитов сотрудники надзорного ведомства вновь и вновь обнаруживают нарушения, которые представители магазинов почему-то забывают устранять. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

На этот раз сотрудники прокуратуры Ленинского района Владивостока работали вместе со специалистами Роспотребнадзора и МЧС России. Представители ведомств были немало удивлены — они обнаружили грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и пожарной безопасности.

Не остались незамеченными и такие неприятные подробности, как просроченная продукция, нарушение товарного соседства и антисанитария, царящая в помещениях. Также проверяющие обнаружили, что в некоторых магазинах захламлены пути эвакуации, а система противопожарной защиты и вовсе не работает.

В прокуратуре отметили, что после завершения проверок ведомство потребует устранить все нарушения, примет меры для привлечения виновных к ответственности.

торговля
Прокуратура