НБКИ: в январе в Башкирии было выдано 38,5 тысяч кредитов наличными

Наибольшее количество выданных кредитов наличными в регионах РФ в начале года было отмечено в Москве (86,2 тыс. ед.), Московской области (74,0 тыс. ед.), Краснодарском крае (55,0 тыс. ед.), Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (47,7 тыс. ед.), а также в Свердловской области (45,6 тыс. ед.).