Казахстан намерен увеличить объемы экспорта зерновых

АСТАНА, 20 фев — Sputnik. Казахстан нарастит объемы экспорта зерновых. Об этом в кулуарах сената рассказал вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы.
В 2024 году собрали около 18 миллионов тонн пшеницы, а если учитывать все зерновые культуры, то получается около 25 миллионов тонн.
«Мы ожидаем, что объем экспорта составит порядка 10−12 миллионов тонн. Это намного больше, чем в прошлые годы. Поэтому, мы в любом случае в этом году нарастим объемы экспорта в традиционные страны. Кроме того, будет направлено на новые рынки», — сказал вице-министр.
Заинтересованность в казахстанском зерне выразили Египет, Марокко и Иран. Казахстан и сам активно ищет покупателей в Азии и Северной Африке.