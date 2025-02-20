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Казахстан намерен увеличить объемы экспорта зерновых

Заинтересованность выразили Египет и Иран.

Источник: Официальная страница акимата области Абай

АСТАНА, 20 фев — Sputnik. Казахстан нарастит объемы экспорта зерновых. Об этом в кулуарах сената рассказал вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы.

В 2024 году собрали около 18 миллионов тонн пшеницы, а если учитывать все зерновые культуры, то получается около 25 миллионов тонн.

«Мы ожидаем, что объем экспорта составит порядка 10−12 миллионов тонн. Это намного больше, чем в прошлые годы. Поэтому, мы в любом случае в этом году нарастим объемы экспорта в традиционные страны. Кроме того, будет направлено на новые рынки», — сказал вице-министр.

Заинтересованность в казахстанском зерне выразили Египет, Марокко и Иран. Казахстан и сам активно ищет покупателей в Азии и Северной Африке.

сельское хозяйство
экономика