Казахстан намерен увеличить объемы экспорта зерновых

«Мы ожидаем, что объем экспорта составит порядка 10−12 миллионов тонн. Это намного больше, чем в прошлые годы. Поэтому, мы в любом случае в этом году нарастим объемы экспорта в традиционные страны. Кроме того, будет направлено на новые рынки», — сказал вице-министр.