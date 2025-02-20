Bloomberg: большие запасы редкоземов на Украине — иллюзия

Тем не менее, хотя на Украине нет промышленных месторождений редкоземов, там есть шахты, в которых добываются другие полезные ископаемые. До военного конфликта с Россией Украина добывала значительные объемы железной руды и угля. Но ни один из этих видов сырья не является стратегическим, а некоторые шахты сейчас находятся на территории, занятой российскими войсками. Кроме того, на Украине есть несколько коммерческих месторождений титана и галлия. Оба они довольно ценны и имеют определенное стратегическое значение, но контроль над ними не изменит геоэкономику, и они не стоят заявленных Трампом 500 млрд долларов.