Согласно статье, это не первый случай, когда Вашингтон допускает «геологические» ошибки в зоне военных действий. В 2010 году США объявили, что обнаружили в Афганистане нетронутые месторождения полезных ископаемых стоимостью 1 трлн долларов, в том числе лития, необходимого для производства аккумуляторов для электромобилей. Пентагон даже назвал Афганистан «литиевой Саудовской Аравией».
Но это оказалось полной фантазией. То же самое относится к предполагаемым богатствам Украины. Несмотря на разговоры о ее огромном ресурсном потенциале, Украина не располагает запасами основных редкоземельных минералов, на которые рассчитывает Трамп.
На Украине нет значительных месторождений редкоземов, за исключением небольших рудников скандия. Геологическая служба США, компетентный орган в этом вопросе, ничего не сообщает о том, что в стране имеются какие-либо запасы.
Например, если бы Украина смогла добывать 20% всех редкоземов в мире, это составило бы около 3 млрд долларов в год. Чтобы достичь 500 млрд долларов, о которых говорил Трамп, США потребуется обеспечить их добычу в течение более чем 150 лет. Полный нонсенс!
Тем не менее, хотя на Украине нет промышленных месторождений редкоземов, там есть шахты, в которых добываются другие полезные ископаемые. До военного конфликта с Россией Украина добывала значительные объемы железной руды и угля. Но ни один из этих видов сырья не является стратегическим, а некоторые шахты сейчас находятся на территории, занятой российскими войсками. Кроме того, на Украине есть несколько коммерческих месторождений титана и галлия. Оба они довольно ценны и имеют определенное стратегическое значение, но контроль над ними не изменит геоэкономику, и они не стоят заявленных Трампом 500 млрд долларов.
Украинское правительство охарактеризовало Новополтавское месторождение как «относительно сложное» для добычи и заявило, что любая добыча будет «внебалансовой». Это означает, что его разработка по текущим ценам нерентабельна. К тому же основным источником на этом месторождении является минерал, который затрудняет извлечение редкоземов.
Возможно, Трамп знает что-то, чего не знает сырьевой мир? Возможно, его суждения основываются на брошюре, которая вышла в декабре 2024 года и была подготовлена Центром передового опыта НАТО в области энергетической безопасности (NATO Energy Security Centre of Excellence), расположенного в Литве? Документ провокационный: «Украина становится ключевым потенциальным поставщиком редкоземельных металлов, таких как титан, литий, бериллий, марганец, галлий, уран…» Но ни один из этих минералов не является редкоземельным!
Если советники Трампа использовали именно этот источник, чтобы убедить его в редкоземельных богатствах Украины, это было бы удручающе.