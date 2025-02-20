Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: большие запасы редкоземов на Украине — иллюзия

Зацикленность президента Дональда Трампа на полезных ископаемых Украины — безумие. Что у нее есть, так это выжженная земля, чего у нее нет, так это редкоземельных минералов, пишет колумнист Bloomberg Хавьер Блас.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, это не первый случай, когда Вашингтон допускает «геологические» ошибки в зоне военных действий. В 2010 году США объявили, что обнаружили в Афганистане нетронутые месторождения полезных ископаемых стоимостью 1 трлн долларов, в том числе лития, необходимого для производства аккумуляторов для электромобилей. Пентагон даже назвал Афганистан «литиевой Саудовской Аравией».

Но это оказалось полной фантазией. То же самое относится к предполагаемым богатствам Украины. Несмотря на разговоры о ее огромном ресурсном потенциале, Украина не располагает запасами основных редкоземельных минералов, на которые рассчитывает Трамп.

Ажиотаж вокруг украинских редкоземов начался с самих украинцев. Отчаявшись привлечь внимание Трампа, в ноябре они представили ему «план победы», в котором говорилось о потенциале минеральных ресурсов страны. Вскоре они потеряли контроль над повествованием.

На Украине нет значительных месторождений редкоземов, за исключением небольших рудников скандия. Геологическая служба США, компетентный орган в этом вопросе, ничего не сообщает о том, что в стране имеются какие-либо запасы.

Стоимость всей мировой добычи редкоземельных элементов достигает 15 млрд долларов в год, что сопоставимо со стоимостью всего двух дней мировой добычи нефти. Даже если бы на Украине были гигантские месторождения редкоземов, с геоэкономической точки зрения их ценность была бы незначительной.

Например, если бы Украина смогла добывать 20% всех редкоземов в мире, это составило бы около 3 млрд долларов в год. Чтобы достичь 500 млрд долларов, о которых говорил Трамп, США потребуется обеспечить их добычу в течение более чем 150 лет. Полный нонсенс!

Тем не менее, хотя на Украине нет промышленных месторождений редкоземов, там есть шахты, в которых добываются другие полезные ископаемые. До военного конфликта с Россией Украина добывала значительные объемы железной руды и угля. Но ни один из этих видов сырья не является стратегическим, а некоторые шахты сейчас находятся на территории, занятой российскими войсками. Кроме того, на Украине есть несколько коммерческих месторождений титана и галлия. Оба они довольно ценны и имеют определенное стратегическое значение, но контроль над ними не изменит геоэкономику, и они не стоят заявленных Трампом 500 млрд долларов.

Некоторые эксперты в качестве потенциального источника редкоземов выделяют Новополтавское месторождение, открытое в 1970 году. Но их извлечение кажется невозможным: с момента открытия месторождения прошло более 50 лет, и его уже можно признать непродуктивным.

Украинское правительство охарактеризовало Новополтавское месторождение как «относительно сложное» для добычи и заявило, что любая добыча будет «внебалансовой». Это означает, что его разработка по текущим ценам нерентабельна. К тому же основным источником на этом месторождении является минерал, который затрудняет извлечение редкоземов.

Возможно, Трамп знает что-то, чего не знает сырьевой мир? Возможно, его суждения основываются на брошюре, которая вышла в декабре 2024 года и была подготовлена Центром передового опыта НАТО в области энергетической безопасности (NATO Energy Security Centre of Excellence), расположенного в Литве? Документ провокационный: «Украина становится ключевым потенциальным поставщиком редкоземельных металлов, таких как титан, литий, бериллий, марганец, галлий, уран…» Но ни один из этих минералов не является редкоземельным!

Если советники Трампа использовали именно этот источник, чтобы убедить его в редкоземельных богатствах Украины, это было бы удручающе.

Трамп Дональд
экономика