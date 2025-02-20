На реализацию нового нацпроекта «Кадры» на Кубани направят 366,1 млн рублей

«В рамках региональных проектов реализуется модернизация центров занятости населения (территориальных подразделений), а также организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников организаций оборонно-промышленного комплекса. Цель национального проекта “Кадры” — подготовить необходимое количество востребованных специалистов и дать им больше возможностей для повышения квалификации», — объяснили в министерстве.
Региональный проект «Управление рынком труда» направлен на повышение эффективности службы занятости и модернизацию центров занятости населения в 2025 году. Цель регпроекта «Образование для рынка труда» — организация профессионального обучения и дополнительного профобразования работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК). В первом случае планируется модернизация 44 центров занятости населения, во втором — обучение 66 работников ОПК.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что на реализацию национального проекта в стране в ближайшие шесть лет потребуется направить около 116 млрд руб. Параметры нового нацпроекта вместе с госпожой Голиковой презентовал глава Минтруда РФ Антон Котяков в ходе заседания профильного комитета Госдумы.