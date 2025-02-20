На реализацию нового нацпроекта «Кадры» на Кубани направят 366,1 млн рублей

В Краснодарском крае для реализации нового нацпроекта Кадры в 2025 году предусмотрено 366,1 млн руб. основная сумма 362,2 млн руб. выделена на региональный проект Управление рынком труда для приведения центров занятости населения к единообразному стилю, на региональный проект Образование для рынка труда 3,9 млн руб., рассказали Ъ-Кубань в краевом министерстве труда.