В Самаре потратят два миллиона рублей на уборку семи районов

Два миллиона рублей хотят потратить два миллиона рублей на ручную уборку улиц. Подрядчика ищет МП «Благоустройство», извещение об этом размещено на госзакупках 19 февраля.
— Начальная цена контракта составляет два миллиона рублей, — следует из аукционной документации.
Подрядчику предстоит убирать вручную территорию Куйбышевского, Ленинского, Железнодорожного, Советского, Октябрьского, Промышленного и Красноглинского районов. Договор будет действовать с момента подписания и до 1 февраля 2026 года. Сейчас комиссия рассматривает полученные заявки.