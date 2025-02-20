Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре потратят два миллиона рублей на уборку семи районов

МП «Благоустройство» Самары ищет подрядчика, который будет вручную убирать улицы.

Источник: Комсомольская правда

Два миллиона рублей хотят потратить два миллиона рублей на ручную уборку улиц. Подрядчика ищет МП «Благоустройство», извещение об этом размещено на госзакупках 19 февраля.

— Начальная цена контракта составляет два миллиона рублей, — следует из аукционной документации.

Подрядчику предстоит убирать вручную территорию Куйбышевского, Ленинского, Железнодорожного, Советского, Октябрьского, Промышленного и Красноглинского районов. Договор будет действовать с момента подписания и до 1 февраля 2026 года. Сейчас комиссия рассматривает полученные заявки.

ЖКХ