В Самаре потратят два миллиона рублей на уборку семи районов

Подрядчику предстоит убирать вручную территорию Куйбышевского, Ленинского, Железнодорожного, Советского, Октябрьского, Промышленного и Красноглинского районов. Договор будет действовать с момента подписания и до 1 февраля 2026 года. Сейчас комиссия рассматривает полученные заявки.