Свердловчане стали в 9,5 раза чаще заявлять о банкротстве

В Свердловской области по итогам 2024 года вновь выросло количество заявлений граждан о банкротстве. Об этом 20 февраля заявила заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области Светлана Сушкова на конференции в пресс-центре ТАСС. Согласно приведенным цифрам, за последние шесть лет количество таких заявлений увеличилось более чем в 9,5 раза.