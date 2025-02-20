Свердловчане стали в 9,5 раза чаще заявлять о банкротстве

В Свердловской области по итогам 2024 года вновь выросло количество заявлений граждан о банкротстве. Об этом 20 февраля заявила заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области Светлана Сушкова на конференции в пресс-центре ТАСС. Согласно приведенным цифрам, за последние шесть лет количество таких заявлений увеличилось более чем в 9,5 раза.
— Традиционно растет количество заявлений о признании банкротами граждан, которые не являются индивидуальными предпринимателями. Если в 2018 году в суд поступило 1 757 заявлений о признании граждан банкротами, то в 2024 году — 16 861 заявление, — говорит Светлана Сушкова.
По ее словам, на данный момент дела, связанные с банкротством граждан в Арбитражном суде Свердловской области, можно считать одними из самых актуальных. Таким образом, практика по делам о банкротстве формируется не только на уровне Уральского судебного округа, но и Верховного суда.
— Поднимаются интересные вопросы, связанные с реализацией имущества, в частности там, где есть доля детей в имуществе должника. Вопросы освобождения должника от дальнейшего исполнения обязательств тоже очень актуальны на сегодняшний день, — добавила спикер.
Зампредседателя Арбитражного суда Свердловской области отметила, что в 2024 году незначительно уменьшилось количество дел о строительном подряде, а также по спорам с налоговыми органами.