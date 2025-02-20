В Самаре готовят проект по развитию территории рынка в 15-м микрорайоне

В Самаре местные жители предложили создать зону отдыха на месте рынка в 15-м микрорайоне. Об этом самарец написал под одним из постов главы города.
«Посетите рынок в 15-м микрорайоне, вот где нужно навести порядок. Это какой-то памятник из 90-х. На очищенном от ларьков и контейнеров месте можно сделать зону отдыха как на улице Аврора», — предложил мужчина.
На ситуацию отреагировал мэр Иван Носков. Он сообщил, что на место выезжал его заместитель, который оценил происходящее.
«Территория поделена между двумя собственниками, с ними переговоры провели. Они готовы меняться, наводить порядок. Сейчас делают проект, который будет согласован с управлением главного архитектора», — рассказал глава Самары.
Напомним, еще в 2017 году на месте рынка в 15-м микрорайоне хотели построить пересадочный узел или новый сквер. В 2021 году там начали сносить ларьки. Жители жаловались на мусор, коробки и антисанитарию. В мэрии рассказывали, кто владеет рынком.