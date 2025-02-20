Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре готовят проект по развитию территории рынка в 15-м микрорайоне

Самарцы предложили сделать зону отдыха на месте рынка в 15-м микрорайоне.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре местные жители предложили создать зону отдыха на месте рынка в 15-м микрорайоне. Об этом самарец написал под одним из постов главы города.

«Посетите рынок в 15-м микрорайоне, вот где нужно навести порядок. Это какой-то памятник из 90-х. На очищенном от ларьков и контейнеров месте можно сделать зону отдыха как на улице Аврора», — предложил мужчина.

На ситуацию отреагировал мэр Иван Носков. Он сообщил, что на место выезжал его заместитель, который оценил происходящее.

«Территория поделена между двумя собственниками, с ними переговоры провели. Они готовы меняться, наводить порядок. Сейчас делают проект, который будет согласован с управлением главного архитектора», — рассказал глава Самары.

Напомним, еще в 2017 году на месте рынка в 15-м микрорайоне хотели построить пересадочный узел или новый сквер. В 2021 году там начали сносить ларьки. Жители жаловались на мусор, коробки и антисанитарию. В мэрии рассказывали, кто владеет рынком.