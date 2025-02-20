В Самаре готовят проект по развитию территории рынка в 15-м микрорайоне

Напомним, еще в 2017 году на месте рынка в 15-м микрорайоне хотели построить пересадочный узел или новый сквер. В 2021 году там начали сносить ларьки. Жители жаловались на мусор, коробки и антисанитарию. В мэрии рассказывали, кто владеет рынком.