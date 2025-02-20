Бассейн на месте бывшего стадиона «Сатурн» в Омске возведут из модулей

Подрядчику нужно будет собрать комплект модулей высокой заводской готовности. Согласно данным закупки бассейн расположится в одноэтажном здании с раздевалками, гардеробом, душевой, тренерской и кабинетом медсестры. Плавательный бассейн на шесть дорожек будет рассчитан на четыре смены по 36 человек.