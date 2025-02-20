Бассейн на месте бывшего стадиона «Сатурн» в Омске возведут из модулей

Подрядчику нужно будет собрать комплект модулей высокой заводской готовности. Согласно данным закупки бассейн расположится в одноэтажном здании с раздевалками, гардеробом, душевой, тренерской и кабинетом медсестры. Плавательный бассейн на шесть дорожек будет рассчитан на четыре смены по 36 человек.
На завершение всех работ подрядчику отводится порядка 10 месяцев с момента заключения контракта. Начальная стоимость контракта составляет 312,4 миллиона рублей. Подвести итоги аукциона предполагается 7 марта 2025 года.
Напомним, территория стадиона «Сатурн» на данный момент пустует. На строительство бассейна на данной территории Омская область получила финансирование в рамках федеральной программы «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» в размере 267 миллионов рублей.
Ранее отмечалось, что пользоваться бассейном впоследствии смогут не только воспитанники спортивных школ, но и все желающие.