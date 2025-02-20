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Бассейн на месте бывшего стадиона «Сатурн» в Омске возведут из модулей

Омская Дирекция по управлению спортивными сооружениями объявила поиски подрядчика для возведения модульного бассейна на территории бывшего стадиона Сатурн, что по улице Бульварной в центре города.

Подрядчику нужно будет собрать комплект модулей высокой заводской готовности. Согласно данным закупки бассейн расположится в одноэтажном здании с раздевалками, гардеробом, душевой, тренерской и кабинетом медсестры. Плавательный бассейн на шесть дорожек будет рассчитан на четыре смены по 36 человек.

На завершение всех работ подрядчику отводится порядка 10 месяцев с момента заключения контракта. Начальная стоимость контракта составляет 312,4 миллиона рублей. Подвести итоги аукциона предполагается 7 марта 2025 года.

Напомним, территория стадиона «Сатурн» на данный момент пустует. На строительство бассейна на данной территории Омская область получила финансирование в рамках федеральной программы «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» в размере 267 миллионов рублей.

Ранее отмечалось, что пользоваться бассейном впоследствии смогут не только воспитанники спортивных школ, но и все желающие.