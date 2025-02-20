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В Новосибирске демонтировали незаконные киоски на площади Калинина

До конца недели та же участь ожидает ещё шесть нестационарных объектов.

На площади Калинина в Новосибирске демонтировали три незаконных киоска и два остановочных навеса. Об этом в четверг, 20 февраля сообщает пресс-центр мэрии.

Таким образом силами подрядчика Городской центр наружной рекламы завершил очередной этап работ по демонтажу нестационарных объектов в Заельцовском районе.

Как сообщается, до 23 февраля подобная участь ожидает ещё шесть незаконно установленных киосков и павильонов.

«Выявление и демонтаж самовольно установленных и бесхозных нестационарных объектов продолжат и в других районах города Новосибирска, чтобы обеспечить соблюдение правил благоустройства и законности использования городской земли», — добавили в персс-центре мэрии.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что горсовет Новосибирска продлил мораторий на снос киосков до 2026 года.

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