На ремонт дорог в Воронежской области за шесть лет направят 160 млрд рублей

Министр дорожной деятельности Воронежской области Максим Оськин отметил, что в 2024 году дорожные службы отремонтировали 335 км региональных дорог на 6,8 млрд рублей, более 1000 км местных дорог на общую сумму 5,3 млрд рублей. Всего за шесть последних лет было отремонтировано более 1,9 тыс. км региональных дорог. 34 моста и путепровода были приведены в порядок.