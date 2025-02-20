На ремонт дорог в Воронежской области за шесть лет направят 160 млрд рублей

На эти цели будет выделено 160 млрд рублей. На 2025 год на дорожные работы запланировано 24,1 млрд рублей.
Министр дорожной деятельности Воронежской области Максим Оськин отметил, что в 2024 году дорожные службы отремонтировали 335 км региональных дорог на 6,8 млрд рублей, более 1000 км местных дорог на общую сумму 5,3 млрд рублей. Всего за шесть последних лет было отремонтировано более 1,9 тыс. км региональных дорог. 34 моста и путепровода были приведены в порядок.
Гусев отметил, что ключевой задачей на ближайшие годы является решение проблем пробок, в том числе за счет выделения отдельных полос для общественного транспорта. В 2025 году эта задача будет решаться техническими средствами.