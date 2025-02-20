SHOT: Boeing планирует вернуться на российский рынок

Летом 2022 года Boeing выпустил долгосрочный прогноз по коммерческому рынку, в котором говорилось, что ~не ожидает каких-либо поставок самолетов в Россию в ближайшие 20 лет~, то есть до 2041 года. До начала СВО компания планировала поставить в Российскую Федерацию за это время 1,5 тыс. самолетов.