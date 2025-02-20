Донские депутаты приняли закон для представителей креативных индустрий

"Это информационные технологии, гастрономия, мода и искусство. По нашему мнению, эти четыре направления наиболее готовы к тому, чтобы получить новый импульс развития. Например, гастрономический потенциал Ростовской области велик, и он еще раскрыт не в полной мере. Тоже можно сказать и об информационных технологиях — сфере, уже получающей широкие меры государственной поддержки. При этом у нас очень много предприятий, которые в настоящее время в условиях санкционного давления замещают импортные технологии, комплектующие. Поэтому мы считаем, что и это направление тоже должно быть в числе главных приоритетов в Ростовской области, — заявил спикер донского парламента. Областной закон устанавливает полномочия органов власти Ростовской области в сфере креативных индустрий, определяет кому из этой отрасли можно предоставить государственную поддержку.