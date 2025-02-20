Донские депутаты приняли закон для представителей креативных индустрий

Донские депутаты на 17-м заседании Законодательного Собрания Ростовской области впервые приняли закон «О полномочиях органов государственной власти Ростовской области в сфере креативных (творческих) индустрий». А также предложили разрешить верандам ресторанов и кафе работать круглогодично.
Как отметил председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко, сегодня к креативным индустриям относятся различные сферы творчества, но в донском регионе решили выбрать наиболее приоритетные из них.
"Это информационные технологии, гастрономия, мода и искусство. По нашему мнению, эти четыре направления наиболее готовы к тому, чтобы получить новый импульс развития. Например, гастрономический потенциал Ростовской области велик, и он еще раскрыт не в полной мере. Тоже можно сказать и об информационных технологиях — сфере, уже получающей широкие меры государственной поддержки. При этом у нас очень много предприятий, которые в настоящее время в условиях санкционного давления замещают импортные технологии, комплектующие. Поэтому мы считаем, что и это направление тоже должно быть в числе главных приоритетов в Ростовской области, — заявил спикер донского парламента. Областной закон устанавливает полномочия органов власти Ростовской области в сфере креативных индустрий, определяет кому из этой отрасли можно предоставить государственную поддержку.
Кроме того донские парламентарии предлагают разрешить верандам ресторанов и кафе работать круглый год. Депутаты направили Обращение на федеральный уровень с предложением внести изменение в постановление Правительства Российской Федерации по работе площадок общепита (веранд).
Дело в том, что в марте 2023 года в постановлении Правительства РФ о деятельности площадок общепита появилась формулировка «сезонные (летние)» в наименовании нестационарного объекта. Но это не устраивает представителей бизнес-сообщества Ростовской области.
Погода на юге России позволяет таким площадкам работать с марта по ноябрь, а в условиях мягкой зимы, если их ещё дополнительно утеплить, то можно круглый год принимать посетителей.
Поэтому депутаты предлагают убрать формулировку «сезонные (летние)» из наименования «нестандартные объекты для оказания услуг общественного питания».