Доллар потерял 3,5 копейки, а евро шесть копеек на торгах в Беларуси 20 февраля

В Беларуси по итогам валютных торгов 20 февраля наблюдается заметное понижение курсовых значений доллара, евро и юаня. Информацию опубликовала Белорусская валютно-фондовая биржа.
Так, после торгов в четверг курс доллара, курс евро и курс юаня понизились, а курс российского рубля, наоборот, стал выше.
Доллар потерял 1,13% и в средневзвешенном выражении его значение достигло 3,2239 белорусского рубля. В сравнении с курсом на 19 февраля доллар потерял 0,0364 белрубля.
Евро стал легче на 1,35%, средний курс 1 евро стал равен 3,3500 белрубля. В сравнении с курсом 19 февраля евро потерял 0,0600 белрубля.
Юань в валютной корзине уменьшился на 1,34% или на 0,0587 белрубля, теперь в среднем за 10 юаней предлагают 4,3775 белрубля.
Российский рубль, как мы писали выше, прибавил 0,38% или 0,0186 белрубля. В итоге за 100 рублей РФ стали предлагать уже 3,5627 белрубля.
Еще Нацбанк повысил курс доллара и уменьшил курс евро на 20 февраля.
Тем временем Минобразования заявило о появлении электронной очереди в детский сад в Беларуси.
А еще цена на газ в баллонах для населения выросла в Беларуси.