Белкоопсоюз назвал самый дорогой вид металлолома в Беларуси

В Белкоопсоюзе сказали, какой вид металлолома является самым дорогостоящим в Беларуси, сообщает Sputnik Беларусь.
По словам главы управления заготовок Белкоопсоюза Оксаны Скиндер, цены на закупку на пунктах приема металлолома зависят от конкретного вида сырья. Но при этом прейскурантная цена по стране унифицирована и является единой. Например, стоимость лома черных металлов составляет 56 копеек за килограмм.
Цена лома цветных металлов зависит от конкретного вида. Например, алюминий закупают по 3,46 белорусского рубля за кило, а меди — до 23,6 белрубля.
Процент засоренности допускается на уровне до 4 — 5%.
А еще мы писали, что белорусы не смогут выбрасывать старую мебель, оконные рамы и двери по-обычному.
Также доллар потерял 3,5 копейки, а евро шесть копеек на торгах в Беларуси 20 февраля. Еще Нацбанк повысил курс доллара и уменьшил курс евро на 20 февраля.