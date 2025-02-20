Белкоопсоюз назвал самый дорогой вид металлолома в Беларуси

По словам главы управления заготовок Белкоопсоюза Оксаны Скиндер, цены на закупку на пунктах приема металлолома зависят от конкретного вида сырья. Но при этом прейскурантная цена по стране унифицирована и является единой. Например, стоимость лома черных металлов составляет 56 копеек за килограмм.