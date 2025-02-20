В Свердловской области построят дата-центр за 3,2 миллиарда рублей

— ВТБ заинтересован в импортозамещении IT-инфраструктуры для российских компаний. Также это востребовано среди интернет-провайдеров, IT, в медицинских и образовательных учреждениях, промышленных, транспортных компаниях, — говорит член правления ВТБ Руслан Еременко.