«Авилон» назвал три самых популярных китайских бренда автомобилей на вторичке

В пятерку лидеров вторичного рынка среди иномарок вошли Kia Rio и Hyundai Solaris, чьи продажи за год выросли на 21% и 20% соответственно. По данным «Авто. Ру», модели 2021 года выпуска с пробегом и не менее одним владельцем в среднем предлагают за 1,7 млн рублей. За три года цены на них выросли на 42%.