В 2025 году в Ростовской области по новому нацпроекту отремонтируют 400 км дорог

По нацпроекту планируют к 2030 году довести долю региональных автодорог в нормативном состоянии до 86,4% (сейчас 80,9%), городских дорог — до 89,5% (сейчас 85%). Еще 40 дорог протяженностью 200 км, связывающих 28 населенных пунктов с дорожной сетью, в текущем году отремонтируют в рамках регионального проекта «Развитие инфраструктуры в населённых пунктах».