В столице Татарстана в 2024 году побит исторический рекорд по вводу жилья

В 2024 году в Казани построили 1 млн 417 тыс. кв.м жилья, в том числе по республиканской программе соципотеки — 97,4 тыс. кв.м. От общего числа введенного жилья в республике на столицу Татарстана приходится 41%, а вместе с пригородами — 70,8%. По итогам прошедшего года в Казани побит исторический рекорд по вводу жилья, об этом на XXXVI сессии Казанской городской Думы заявил мэр города Ильсур Метшин.
«Ни для кого не секрет, что жители пригородов по сути те же казанцы — они работают, учатся, везут детей в школы и садики, занимаются спортом и отдыхают в Казани. Рустам Нургалиевич, мы надеемся, что получим вашу поддержку — при выделении денег на социальную инфраструктуру их будет не треть, как сейчас, а две трети с учетом наших пригородных зон», — обратился к раису республики Ильсур Метшин.
Чтобы снизить издержки и сократить сроки сдачи жилья исполкомом города была создана комплексная муниципальная геоинформационная система. На сегодня в ней собрано 19 миллионов объектов — основные документы градостроительного направления. За последние пять лет количество данных в системе выросло в пять раз.
Ильсур Метшин в ходе доклада напомнил о разработке Цифрового двойника города. Это реалистичная 3D-модель города, создаваемая с помощью аэро-фото- и панорамной съемки с лазерным сканированием более 2 тыс. км городских дорог. «Благодаря активному внедрению искусственного интеллекта Казань сегодня стоит в лидерах рейтинга IQ-городов по цифровизации городского хозяйства, уступая только Москве и Санкт-Петербургу», — отметил Ильсур Метшин.
Помимо строительства новых жилых микрорайонов в Казани в прошлом году капитально отремонтировано 179 домов, улучшения коснулись 50 тыс. жителей. Всего с начала программы капремонта в городе отремонтировали более 4 тыс. домов, в том числе 1329 комплексно. Условия проживания улучшили 604 тыс. горожанам.
«18 лет назад, именно в стенах этого здания Казанской Ратуши на заседании Совета Безопасности под руководством Владимира Владимировича Путина, было принято судьбоносное решение о ликвидации кричащей для всей страны проблемы», — напомнил Ильсур Метшин о появлении федеральной программы капитального ремонта жилья.
Диляра Гафурова.