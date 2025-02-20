В столице Татарстана в 2024 году побит исторический рекорд по вводу жилья

«Ни для кого не секрет, что жители пригородов по сути те же казанцы — они работают, учатся, везут детей в школы и садики, занимаются спортом и отдыхают в Казани. Рустам Нургалиевич, мы надеемся, что получим вашу поддержку — при выделении денег на социальную инфраструктуру их будет не треть, как сейчас, а две трети с учетом наших пригородных зон», — обратился к раису республики Ильсур Метшин.