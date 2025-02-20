Дятлова рассказала о проблемах с переводом котельных на газ в Московском районе

За последние пять лет в Калининграде закрыли 28 котельных — 27 угольных и одну мазутную. В 2024 году в городе прекратили работу объекты на улице Летней, Сержанта Мишина и Павлика Морозова. Сейчас в Калининграде функционируют 23 угольные котельные. Ещё девять объектов хотят модернизировать в этом году.