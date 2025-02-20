Дятлова рассказала о проблемах с переводом котельных на газ в Московском районе

В Московском районе Калининграда не осталось лимитов на подключение объектов к газоснабжению. Из-за этой проблемы в том числе не получается закрыть угольные котельные на улице Новикова. Такое заявление сделала глава администрации Елена Дятлова во время прямой линии «ВКонтакте».
«На улице Новикова есть две угольные котельные. Там существует несколько проблем. Во-первых, территория плотно застроена и тяжело прокладывать коридоры для новых сетей. Но самое главное — у нас нет лимитов по газоснабжению для Московского района», — сказала Дятлова.
Для решения этой проблемы необходимо строительство ветки газопровода в районе аллеи Смелых. Оно запланировано в региональной программе на 2029−2031 годы.
За последние пять лет в Калининграде закрыли 28 котельных — 27 угольных и одну мазутную. В 2024 году в городе прекратили работу объекты на улице Летней, Сержанта Мишина и Павлика Морозова. Сейчас в Калининграде функционируют 23 угольные котельные. Ещё девять объектов хотят модернизировать в этом году.