Запрет на импорт металла из России в ЕС назвали серьезным вызовом для отрасли

«Естественная реакция компаний в отрасли на возможные потрясения — резать издержки, в том числе программы капвложений, что является сильным негативом для экономики. Риски резкого сокращения темпов роста экономики и так высоки», — поясняет главный экономист Института Столыпина. Он отмечает, что алюминиевая отрасль может надеяться на рост цен на металл на фоне санкций ЕС, как это случилось при введении американских санкций против «Русала» в 2018 году, но пока этого не происходит. Как может не реализоваться и надежда на сокращение производства алюминия в Китае, например из-за падения уровня рек и дефицита электроэнергии.