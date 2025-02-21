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Нацбанк заметно снизил курс доллара и курс евро на 21 февраля перед выходными

Нацбанк Беларуси уменьшил курс доллара и курс евро, но повысил курс российского рубля на 21 февраля, пятницу.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке скорректировали курсы валют на 21 февраля 2025 года, пятницу. В частности, курс доллара и курс евро стали меньше, а курс российского рубля, наоборот, вырос.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на пятницу, 21 февраля, Национальный банк определил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,2239 белорусского рубля, 1 евро — 3,3661 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,5627 белорусского рубля.

В соотношении с валютными курсами, установленными в четверг, 20 февраля, курс евро и курс доллара стали меньше, а курс российского рубля увеличился в пятницу, 21 февраля. Заметнее изменился в сторону увеличения курс американской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0370 белрубля, евро потерял 0,0347 белрубля, а курс российского рубля вырос на 0,0135 белрубля.

Накануне доллар потерял 3,5 копейки, а евро шесть копеек на торгах в Беларуси 20 февраля.

Также Белкоопсоюз назвал самый дорогой вид металлолома в Беларуси.