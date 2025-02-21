Калужский губернатор Шапша показал фото новых российских автомобилей Tenet

После ухода западных автопроизводителей из России в 2022 году калужские заводы, ранее выпускавшие автомобили брендов Volkswagen, Peugeot-Citroen и Volvo, оказались в затруднительном положении. Однако в 2024 году предприятия вернулись к работе под руководством российских владельцев. Например, на бывшем заводе Peugeot-Citroen теперь выпускаются автомобили Haval M6. Производство на этом заводе возобновилось, и планируется выпуск около 25 тыс. автомобилей в 2025 году.