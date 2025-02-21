Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калужский губернатор Шапша показал фото новых российских автомобилей Tenet

Губернатор Калужской области Владислав Шапша показал фотографии автомобиля нового российского бренда Tenet, который был создан в партнерстве с китайской компанией Defetoo. Серийное производство стартует во втором квартале 2025 года.
Источник: Газета.Ру

Губернатор Калужской области Владислав Шапша показал фотографии автомобиля нового российского бренда Tenet, который был создан в партнерстве с китайской компанией Defetoo. Серийное производство стартует во втором квартале 2025 года.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша опубликовал в своем Telegram-канале первые фотографии автомобилей нового российского бренда Tenet. Эти снимки стали первым публичным представлением новой марки, созданной в сотрудничестве с китайской компанией Defetoo.

АГР ХОЛДИНГ и китайская компания Defetoo подписали соглашение о технологическом партнерстве по производству автомобилей под брендом Tenet. Губернатор Шапша отметил, что эти автомобили разработаны специально для российских условий, сочетая надежность, комфорт и современные технологии. Он подчеркнул, что проект станет новой страницей российско-китайского сотрудничества в автомобильной промышленности.

«Прочно и надолго — таковы планы этого стратегического партнерства. По локализации автомобильного бренда. По расширению модельного ряда», — написал губернатор.

Планы по производству.

В настоящее время ведется подготовка к запуску производства автомобилей Tenet. Процесс будет поэтапным: от крупноузловой сборки до полного производственного цикла, включающего сварку и окраску кузовов. Серийный выпуск планируется начать во втором квартале 2025 года. Губернатор Шапша подчеркнул, что этот проект важен для развития экономики региона, увеличения объемов промышленного производства и роста налоговых поступлений в бюджет.

Хотя подробные технические характеристики автомобилей Tenet пока не раскрыты, опубликованные фотографии позволяют сделать некоторые выводы о дизайне новинки. Судя по изображениям, прототипом для нового кроссовера послужила модель китайского автопроизводителя Chery.

Запуск производства автомобилей Tenet в Калуге имеет большое значение для региона. Ожидается, что проект создаст новые рабочие места, повысит промышленный потенциал области и укрепит экономические связи с международными партнерами, особенно с Китаем. Губернатор Шапша выразил уверенность, что успешная реализация этого проекта станет примером эффективного сотрудничества и положительно отразится на социально-экономическом развитии региона.

Калужская область: центр автомобилестроения в России.

Калужская область играет важную роль в российской автомобильной промышленности. С 2007 года в регионе произведено более 1,5 миллиона автомобилей, что составляет значительную долю от общего объема автопроизводства в стране. Автомобильный сектор составляет 39,2% промышленного производства области.

После ухода западных автопроизводителей из России в 2022 году калужские заводы, ранее выпускавшие автомобили брендов Volkswagen, Peugeot-Citroen и Volvo, оказались в затруднительном положении. Однако в 2024 году предприятия вернулись к работе под руководством российских владельцев. Например, на бывшем заводе Peugeot-Citroen теперь выпускаются автомобили Haval M6. Производство на этом заводе возобновилось, и планируется выпуск около 25 тыс. автомобилей в 2025 году.

Также на заводе, ранее выпускавшем автомобили марки Volkswagen, начали собирать автомобили китайского производства. Развитие калужской автомобильной промышленности продолжается с ориентацией на новые бренды и модели.