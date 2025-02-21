Правительство расширило меры поддержки домохозяйств с электроотоплением

С этого года в России введена дифференциация тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объёмов потребления при наличии перекрёстного субсидирования. Максимальное значение объёмов потребления электрической энергии в первом диапазоне составляет не более 3900 кВт·ч в месяц, во втором — от 3900 до 6000 кВт·ч в месяц, в третьем — более 6000 кВт·ч в месяц.