Новый микрорайон Хабаровска обеспечат надёжным электроснабжением

В Хабаровске завершается проектирование подстанции напряжением 110 кВ «Ореховая» и линии электропередачи напряжением 110 кВ. Эти объекты необходимы для надёжного электроснабжения нового микрорайона Ореховая сопка. Работы планируется завершить к концу февраля, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на информацию регионального минэнерго.
Проект реализуется в рамках государственной программы «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае».
Напомним, строительство подстанции и линии электропередачи — это второй этап инфраструктурного проекта «Комплексная застройка территории “Ореховая сопка”». Это позволит подключить к энергоснабжению около 1 миллиона квадратных метров жилья и обеспечить электроэнергией 30 тысяч жителей краевой столицы.
В настоящее время ведётся подготовка документации по планировке территории и выполнение инженерных изысканий для строительства воздушной линии электропередачи 110 кВ от «Амур — Ореховая» и подстанции 110/10 кВ «Ореховая». Подрядчик уже разработал схему трассы ЛЭП.
— Ведутся проектно-изыскательские работы по строительству подстанции 110/10 кВ «Ореховая» и ЛЭП (I и II цепь). Согласно договору, завершить проектирование необходимо до 28 февраля 2025 года. После этого проект будет направлен на государственную экспертизу, — сообщил министр энергетики Хабаровского края Герман Тютюков.
Он также отметил, что к концу апреля для подстанции «Ореховая» планируется поставка силовых трансформаторов и блочно-модульной комплектной трансформаторной подстанции. Строительством объектов будет заниматься компания «Специализированный застройщик “Оптимал”».
Напомним, к новому микрорайону, где ведётся масштабная застройка, прокладывают дороги и магистральную теплотрассу.