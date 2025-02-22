Новый микрорайон Хабаровска обеспечат надёжным электроснабжением

— Ведутся проектно-изыскательские работы по строительству подстанции 110/10 кВ «Ореховая» и ЛЭП (I и II цепь). Согласно договору, завершить проектирование необходимо до 28 февраля 2025 года. После этого проект будет направлен на государственную экспертизу, — сообщил министр энергетики Хабаровского края Герман Тютюков.