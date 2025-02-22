В ЕС заявили о зависимости от поставок китайских беспилотников

«Производство украинских беспилотных летательных аппаратов достигло беспрецедентного уровня, достигнув четырех миллионов единиц в год, и, как сообщается, Россия не отстает в этом темпе. Это стремительное развитие подчеркивает необходимость пересмотра Европой своих собственных оборонных стратегий, особенно в связи с тем, что быстрые инновационные циклы в области беспилотных летательных аппаратов и технологий борьбы с ними быстро приводят к устареванию систем», — пишет Вотманс.