Подорожает ли хлеб в Крыму

Информация о том, что крупные производители хлеба предупредили ритейлеров о росте отпускных цен с 1 марта на 10−12%, ранее появилась на портале «Ведомости».
«Мы не рассматриваем повышение цен на данный момент, — подчеркнул Андрей Венжега. — Посмотрим дальше, как будет ситуация с инфляцией, с ценами на сырье. Зерно и мука действительно подорожали, посмотрим, как оно будет расти. Но на февраль-март-апрель мы не рассматриваем вариант повышения цен».
Учитывая, что предприятие производит социально важный продукт, рентабельность у него небольшая — 2−3%, отметил директор. При этом в связи с инфляцией дорожает сырье, топливо и услуги, а также приходится повышать заработную плату. Эти факторы могут в перспективе все же привести к повышению отпускных цен на хлеб, отметил он.
Ранее в Банке России отметили, что годовая инфляция в Республике Крым в декабре 2024 года ускорилась до 9,57% после 8,82% в ноябре. Это обусловило рост цен на мясо птицы, свинину, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия и некоторые другие виды товаров.