Подорожает ли хлеб в Крыму

Учитывая, что предприятие производит социально важный продукт, рентабельность у него небольшая — 2−3%, отметил директор. При этом в связи с инфляцией дорожает сырье, топливо и услуги, а также приходится повышать заработную плату. Эти факторы могут в перспективе все же привести к повышению отпускных цен на хлеб, отметил он.