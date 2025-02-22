Крупнейшему пермскому мясокомбинату удалось снизить убыток на 36%

Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», выручка предприятия в прошлом году составила 5,7 млрд руб., что выше показателя предыдущего года на 8,5% (годом ранее — 5,2 млрд руб.). При этом компании удалось сократить чистый убыток на 36,9% — с 300,1 млн руб. до 189,3 млн руб. За прошлый год вырос также показатель себестоимости продаж на 7,5% — до 4,7 млрд руб.