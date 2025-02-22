Большой цирковой квартал

Сейчас территория испытывает транспортные проблемы: односторонние проезды по улицам Фрезеровщиков, Краснокамской и Красновишерской слишком узкие, и при большом скоплении машин движение останавливается. К тому же зимой проезжую часть не очищают от снега, указали в девелоперской компании. По данным собеседников в СЗ «АСР-Логистик», с декабря по февраль техника чистила снег до дома на ул. Фрезеровщиков, 94, всего один раз. В компании считают, что расширять проезжую часть и тротуары в этой локации необходимо за счет территории, занятой частными домами и объектами, планируемыми к сносу. «Необходимо построить заезды в микрорайон от цирка. Дорога должна быть двухполосной, широкой, с бордюрами и пешеходными тротуарами. От дома по ул. Фрезеровщиков, 86, и до дома по ул. Фрезеровщиков, 94, со стороны ветхих домов вдоль дороги надо предусмотреть полноценную третью полосу для парковки», — отметили в СЗ «АСР-Логистик».