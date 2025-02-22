Приморцы добились пересмотра дорогих тарифов на свет

Напомним, постановление правительства РФ, вступившее в силу с января 2025 года, коснулось собственников частных домов. Изменение лимита потребления электричества больно ударило по карманам тысячи граждан — люди получили квитанции об оплате с космическими суммами. Ситуация накалилась до предела и была близка к социальному взрыву.
Главе региона, депутатам краевого парламента удалось убедить Правительство России расширить меры поддержки домохозяйств, приняв во внимание несколько факторов, в том числе отсутствие газа. Закон пересмотрели.
«Это просто грабеж!»
В феврале в редакции vl.aif.ru не прекращается поток жалоб от жителей городов и районов Приморья. После введения дифференцированных тарифов на электроэнергию новшество коснулось собственников частных домов и коттеджей.
Для всех потребителей электроэнергии частных домовладений были установлены три диапазона или лимита. Первый — «льготный» — до 3900 кВт/ч, второй — «экономически обоснованный» — от 3901 кВт/ч до 6000 кВт/ч, третий — «коммерческий» — более 6000 кВт/ч. Таковы нормы за месяц. В первом диапазоне плата за электричество — в разумных пределах. А далее по новой тарифной сетке шла значительная накрутка.
Однако многие жители частного сектора не уложились ни в первые два, ни даже в три диапазона. Суммы в квитанциях значительно возросли, встав вровень с зарплатой.
Своей историей поделился житель пригорода Владивостока Алексей Воронин. Он приобрел дом 130 кв. метров, где сегодня проживает вместе с женой и двумя маленькими детьми. Пока супруга в декрете, муж работает один. 41 тысяча рублей за электроэнергию — сумма для молодой семьи ощутимая. Ежемесячный взнос по ипотеке — 60 тысяч рублей. Алексей далеко не Рокфеллер.
«Повышение тарифов началось еще в прошлом году. В январе, в самый холодный месяц в году, “нажгли” 7750 киловатт в час, платеж составил 30 тысяч рублей. А в этом году потребили чуть больше — 7900 кВт в час, нам выставили счет на 41 тысячу рублей. По моим подсчетам, тариф вырос на 30%. Это просто грабеж!», — делится мужчина.
Электричество в семье Ворониных, как и у многих соседей, — это и свет, и отопление, и механизм для подачи воды насосами из скважины. Потребление электроэнергии выходит за все предложенные диапазоны.
«Людей выталкивают из комфортной среды, что может привести к неконтролируемым последствиям», — считает Алексей.
Заплатим за воздух?
Финансовой пропастью обернулись новые нормативы на электроэнергию для людей, проживающих на улице Лесной, 23 В во Владивостоке.
«В нашем доме проживает 8 семей, большинство собственников — пенсионеры, есть семья с малолетними детьми и семья с ребёнком-инвалидом. Учет электроэнергии общий на дом», — говорит Алексей Иванов, по профессии инженер в области строительства.
Он поясняет — многоквартирная застройка по документам ошибочно числится как частное домовладение. И теперь все 8 семей обязаны уложиться в 3900 кВт в месяц, это по 487 кВт на одну квартиру! Остальное — по повышенному тарифу. При этом — отопление электрическое, электротитаны, освещение и отопление подъезда, придомовой территории.
«Из-за чьей-то безалаберности нарушены наши конституционные права!» — добавляет Алексей Иванов. Пока жители Лесной разбираются с бумагами в судах, долги, помноженные на пени, доползут до трехзначных цифр.
«Дом ежемесячно потребляет 12000 кВт/ч. Сегодня лимит — в три раза меньше. Сумма за январь — 72 665 рублей. Пока днем отключают отопление. Что будет дальше — страшно подумать», — пишет житель Находки Михаил Грушин.
«Жертвами лимитов на электроэнергию стали пенсионеры, малоимущие, инвалиды. Почему решили, что в частном секторе живут одни богачи? — обозначил депутат Заксобрания Приморья Эльсевар Габибов. — Может быть, начнут взимать плату за воздух? Как можно так кошмарить людей, ущемлять их права?».
Спасительный коэффициент.
Дальневосточная энергетическая компания все эти дни уверяла, что 99% граждан в диапазоны вписались, лимиты потребления электроэнергии превысило меньшинство, и этим «вип-клиентам» ДЭК посоветовал экономить на обогревательных приборах.
«Какой выход? Кипятить чайник на костре? Ходить по дому в шубах, спать под тремя одеялами?» — иронизируют жители Сад-города.
Целую неделю от краевой власти не было официальной реакции. 5 тысяч человек подписали петицию против повышения тарифа на электроэнергию. Даже если это 1% — число значительное. Тем временем ряд федеральных экспертов изначально выступали против нововведений, сделав вывод, что новый документ не учитывает ни климатических условий Приморского края, ни низкий уровень газификации, ни изношенность сетей. Для примера — в поселке Рыбачьем у многих жителей повысилась плата за электроэнергию, при этом свет у них отключают 3−5 раза в месяц.
20 февраля стало известно — обращения губернатора, правительства Приморья и Законодательного собрания края в федеральные органы — пересмотреть диапазоны потребления электроэнергии — возымели действие. Тарифы снова будут пересмотрены в обратную сторону, правительство разрешило применять повышающий коэффициент 1,8. Он будет действовать только в отопительный сезон.
«Теперь для домов, в которых нет газа, максимальное значение первого диапазона поднимется до 7020 кВт/ч, а второго до 10800 кВт/ч», — отметили специалисты агентства по тарифам. Важно, что за начисленные платежи будет произведён перерасчёт за январь 2025 года.