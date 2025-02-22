Приморцы добились пересмотра дорогих тарифов на свет

«Повышение тарифов началось еще в прошлом году. В январе, в самый холодный месяц в году, “нажгли” 7750 киловатт в час, платеж составил 30 тысяч рублей. А в этом году потребили чуть больше — 7900 кВт в час, нам выставили счет на 41 тысячу рублей. По моим подсчетам, тариф вырос на 30%. Это просто грабеж!», — делится мужчина.