Казахстан и Китай откроют три новых терминала в 2025 году

Стороны отметили, что в 2024 году из Сухого порта города Сиань было отправлено более 5000 поездов по направлению Китай — Европа, что составляет 25 процентов от всех отправок по данному маршруту и является историческим рекордом.
Благодаря работе совместного грузового терминала в Сиане, как ключевого узла на маршруте ТМТМ, объем перевозок в прошлом году вырос в 33 раза. В партнерстве с Сухим портом города Сиань продолжается реализация ряда международных логистических проектов, общий объем инвестиций в которые превышает 200 миллионов долларов.
В ходе переговоров было подчеркнуто, что реализуемые договоренности трансформировали сплоченное сотрудничество в стратегический союз, который формирует надежные логистические цепочки и открывает новые возможности для роста грузопотока и развития транспортных отраслей Казахстана и Китая.
Сторонами утверждены планы на текущий год, среди которых:
- запуск логистического комплекса в Алматы (ГТС-2),
- открытие нового логистического центра CRK Terminal на станции Селятино в Московской области,
- запуск терминала в порту Алят в Азербайджане.
В следующем году будут запущены логистические центры и терминалы на станции Свислочь (Беларусь) и в Будапеште (Венгрия).
Комплексный подход и динамичная реализация проектов позволят в 2026 году сформировать полноценную сеть терминалов на направлении Восток — Запад, что станет важным шагом в развитии транзитно-транспортного потенциала страны.