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Казахстан и Китай откроют три новых терминала в 2025 году

Накануне секретарь Парткома КПК города Сиань Фан Хунвэй принял руководителя АО «НК “ҚТЖ” Нурлана Сауранбаева.

Источник: Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"

Стороны отметили, что в 2024 году из Сухого порта города Сиань было отправлено более 5000 поездов по направлению Китай — Европа, что составляет 25 процентов от всех отправок по данному маршруту и является историческим рекордом.

Благодаря работе совместного грузового терминала в Сиане, как ключевого узла на маршруте ТМТМ, объем перевозок в прошлом году вырос в 33 раза. В партнерстве с Сухим портом города Сиань продолжается реализация ряда международных логистических проектов, общий объем инвестиций в которые превышает 200 миллионов долларов.

В ходе переговоров было подчеркнуто, что реализуемые договоренности трансформировали сплоченное сотрудничество в стратегический союз, который формирует надежные логистические цепочки и открывает новые возможности для роста грузопотока и развития транспортных отраслей Казахстана и Китая.

Сторонами утверждены планы на текущий год, среди которых:

  • запуск логистического комплекса в Алматы (ГТС-2),
  • открытие нового логистического центра CRK Terminal на станции Селятино в Московской области,
  • запуск терминала в порту Алят в Азербайджане.

В следующем году будут запущены логистические центры и терминалы на станции Свислочь (Беларусь) и в Будапеште (Венгрия).

Комплексный подход и динамичная реализация проектов позволят в 2026 году сформировать полноценную сеть терминалов на направлении Восток — Запад, что станет важным шагом в развитии транзитно-транспортного потенциала страны.

экономика