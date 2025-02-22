Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Партию отечественных двигателей ПД-14 для МС-21 получил Иркутский авиазавод

Конструкторы внедрили 16 критических технологий при работе над агрегатом.

Источник: Соцсети

Партию серийных двигателей ПД-14 передали на Иркутский авиационный завод. Отечественные агрегаты установят на новый импортозамещенный среднемагистральный пассажирский самолет МС-21−310. Отметим, что конструкторы Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) во время работы над ПД-14 разработали и внедрили 16 критических технологий, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал ОДК (18+).

Сообщается, что ПД-14 стал первым турбовентиляторным двигателем нового поколения. Агрегат разработали в конструкторском бюро ОДК-Авиадвигатель, головной производитель ПД-14 — предприятие ОДК-Пермские моторы.

Специалисты при работе над двигателем внедрили различные критические технологии. В том числе создали новые материалы, покрытия и конструктивные решения.

В настоящее время в мире только Россия, США, Великобритания, Франция и Китай обладают необходимыми компетенциями для полного цикла производства таких двигателей.

Ранее агентство со ссылкой на ТАСС сообщало, что в ближайшие месяцы ожидается начало сертификационных полетов пассажирского лайнера МС-21 с двигателем ПД-14 отечественного производства. В настоящее время двигатель прошел сертификацию.