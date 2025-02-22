Партию отечественных двигателей ПД-14 для МС-21 получил Иркутский авиазавод

Партию серийных двигателей ПД-14 передали на Иркутский авиационный завод. Отечественные агрегаты установят на новый импортозамещенный среднемагистральный пассажирский самолет МС-21−310. Отметим, что конструкторы Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) во время работы над ПД-14 разработали и внедрили 16 критических технологий, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал ОДК (18+).
Сообщается, что ПД-14 стал первым турбовентиляторным двигателем нового поколения. Агрегат разработали в конструкторском бюро ОДК-Авиадвигатель, головной производитель ПД-14 — предприятие ОДК-Пермские моторы.
Специалисты при работе над двигателем внедрили различные критические технологии. В том числе создали новые материалы, покрытия и конструктивные решения.
В настоящее время в мире только Россия, США, Великобритания, Франция и Китай обладают необходимыми компетенциями для полного цикла производства таких двигателей.
Ранее агентство со ссылкой на ТАСС сообщало, что в ближайшие месяцы ожидается начало сертификационных полетов пассажирского лайнера МС-21 с двигателем ПД-14 отечественного производства. В настоящее время двигатель прошел сертификацию.