Партию отечественных двигателей ПД-14 для МС-21 получил Иркутский авиазавод

Партию серийных двигателей ПД-14 передали на Иркутский авиационный завод. Отечественные агрегаты установят на новый импортозамещенный среднемагистральный пассажирский самолет МС-21−310. Отметим, что конструкторы Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) во время работы над ПД-14 разработали и внедрили 16 критических технологий, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал ОДК (18+).