Владимир Путин прокомментировал идею о выращивании бананов в Сочи

«Так же, как я уже говорил об этом, в области сельского хозяйства. Сельхозпроизводители наши упрашивали: только не пускайте никого на наш рынок, мы сами все сделаем! Ну, кроме бананов, конечно. Ну и бананы тоже начали выращивать, дороговато, правда, но ничего», — сказал президент.