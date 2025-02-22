Владимир Путин прокомментировал идею о выращивании бананов в Сочи

Президент РФ Владимир Путин на форуме передовых технологий с юмором отреагировал на идею выращивания бананов в стране. Он также подчеркнул готовность отечественных аграриев конкурировать с иностранными производителями даже в секторе выращивания экзотических фруктов, если те решат вернуться на российский рынок.
«Так же, как я уже говорил об этом, в области сельского хозяйства. Сельхозпроизводители наши упрашивали: только не пускайте никого на наш рынок, мы сами все сделаем! Ну, кроме бананов, конечно. Ну и бананы тоже начали выращивать, дороговато, правда, но ничего», — сказал президент.
Весной 2025 года в Сочи планируется запустить две экспериментальные теплицы по выращиванию бананов общей стоимостью 10 млн рублей. Каждая теплица будет занимать территорию площадью 500 кв. м. В марте 2025 года запланирована экспедиция в Турцию для изучения технологий и закупки посадочного материала. Первый урожай ожидается к концу 2025 -началу 2026 года. При этом себестоимость килограмма бананов оценивается в 50−80 рублей, а розничная цена — в 120−140 рублей. В перспективе планируется расширение проекта до 3−5 га теплиц.
Ранее сообщалось, что на Кубани заложат 1,6 тысячи гектаров новых виноградников. Их площадь увеличится до 33,3 тысячи гектаров в 2025 году.