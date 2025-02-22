Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 22 февраля

Национальный банк определил курсы валют на 22 февраля 2025 года, субботу. В соотношении с пятничными валютными значениями курс доллара, курс евро и курс российского рубля не изменились.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на субботу, 22 февраля, Национальный банк оставил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,2239 белорусского рубля, 1 евро — 3,3661 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,5627 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, установленными на пятницу, 22 февраля, курс евро, курс доллара и курс российского рубля сохранены и в субботу, 22 февраля.