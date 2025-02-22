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В красноярской Николаевке выкуплено более 260 домов для КРТ

В красноярской Николаевке инвесторы приобрели свыше 260 объектов недвижимости, сообщает мэрия города.

Источник: Reuters

Данные приобретения осуществляются в рамках двух зон: первая охватывает территории между улицами Сопочная, Пушкина, Революции, Чкалова и Николаевским проспектом, вторая включает участки по улицам Копылова, Пушкина, Бограда, Карла Либкнехта и Ленина.

На сегодняшний день подписано около 400 соглашений о выкупе жилых домов и хозяйственных строений. Для оказания помощи собственникам и решения возникающих вопросов в мэрии была создана специальная рабочая группа, учрежденная по инициативе главы города Владислава Логинова в августе 2023 года.

В состав группы входят представители администрации, управления капитального строительства, застройщики и депутаты городского совета. Каждый случай рассматривается индивидуально, а участники группы содействуют налаживанию конструктивного диалога между местными жителями и инвесторами.

Рабочая группа проводит прием в администрациях Железнодорожного и Октябрьского районов каждую среду в 15:00. Записаться на прием можно по телефону 222−34−99.

недвижимость