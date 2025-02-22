В красноярской Николаевке выкуплено более 260 домов для КРТ

На сегодняшний день подписано около 400 соглашений о выкупе жилых домов и хозяйственных строений. Для оказания помощи собственникам и решения возникающих вопросов в мэрии была создана специальная рабочая группа, учрежденная по инициативе главы города Владислава Логинова в августе 2023 года.