В красноярской Николаевке выкуплено более 260 домов для КРТ

Данные приобретения осуществляются в рамках двух зон: первая охватывает территории между улицами Сопочная, Пушкина, Революции, Чкалова и Николаевским проспектом, вторая включает участки по улицам Копылова, Пушкина, Бограда, Карла Либкнехта и Ленина.
На сегодняшний день подписано около 400 соглашений о выкупе жилых домов и хозяйственных строений. Для оказания помощи собственникам и решения возникающих вопросов в мэрии была создана специальная рабочая группа, учрежденная по инициативе главы города Владислава Логинова в августе 2023 года.
В состав группы входят представители администрации, управления капитального строительства, застройщики и депутаты городского совета. Каждый случай рассматривается индивидуально, а участники группы содействуют налаживанию конструктивного диалога между местными жителями и инвесторами.
Рабочая группа проводит прием в администрациях Железнодорожного и Октябрьского районов каждую среду в 15:00. Записаться на прием можно по телефону 222−34−99.