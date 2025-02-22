Казахстан и Латвия укрепляют сотрудничество

В ходе встречи с председателем Даугавпилсской городской думы Андреем Элксниньшем стороны обменялись мнениями по налаживанию межрегионального сотрудничества, реализации ряда совместных проектов. Особое внимание было уделено обеспечению эффективного транзита казахстанских грузов через территорию Латвии на мировые рынки. Было отмечено, что данный маршрут уже активно используется казахстанскими предпринимателями.
Кроме того, Посол информировал об экономических реформах в Казахстане. Уделил приоритетное внимание транзитно-транспортному и инвестиционному потенциалу страны, пригласив латвийские компании участвовать в развитии логистических и инфраструктурных проектов в Казахстане.
В свою очередь, А. Элксниньш подчеркнул интерес региона к сотрудничеству с Казахстаном и выразил готовность содействовать казахстанскому бизнесу к работе в регионе.
В рамках поездки Посол также посетил Даугавпилсский университет, Центр техники и индустриального дизайна «Инженерный арсенал» и компанию «Regula Baltija» — ведущего производителя специального оборудования для проверки подлинности документов.