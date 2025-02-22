Казахстан и Латвия укрепляют сотрудничество

В ходе встречи с председателем Даугавпилсской городской думы Андреем Элксниньшем стороны обменялись мнениями по налаживанию межрегионального сотрудничества, реализации ряда совместных проектов. Особое внимание было уделено обеспечению эффективного транзита казахстанских грузов через территорию Латвии на мировые рынки. Было отмечено, что данный маршрут уже активно используется казахстанскими предпринимателями.