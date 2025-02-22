Нацбанк Беларуси ввел важные изменения в операции с банковскими картами

Нацбанк Беларуси ввел важные изменения в Инструкцию об операциях с банковскими картами. Это следует из постановления правления Национального банка № 28 от 4 февраля 2025 года. Изменения вступят в силу с 22 мая 2025 года. Подробности озвучили в пресс-службе банка.
Сообщается, что в инструкции были конкретизированы вопросы компрометации карточек, платежных инструментов, которые обеспечивают их использование. Также уточнили порядок блокировки (разблокировки) платежных инструментов, в том числе и по причине компрометации.
Кроме того, инструкцией были конкретизированы вопросы, связанные со случаями признания операций с использованием карточек неавторизованными. Вместе с тем документом закреплено, что банки должны выпускать в обращение карточки на физических носителях только с чипом стандарта EMV. Указано, что банки должны обеспечивать возможность использования многофакторной аутентификации держателей карточек в момент выполнения операций в сети.
Согласно инструкции, для информирования клиента о проведенных операциях с карты, банки должны будут предварительно получать согласие с его стороны на проведение данной услуги. В документе прописано, что названная услуга может быть оказана как платно, так и бесплатно.
Также банки должны будут сообщать клиентам об ограничении перечня, сумм и (или) числа операций, которые осуществляются при использовании карточек. Кроме того, банки должны будут ставить в известность про изменение в списке стран и регионов, где есть ограничения на использования карточек.
«В настоящее время такое информирование осуществляется банками на добровольной основе», — уточнили в Нацбанке.
Отмечается, что до заключения договора банк должен будет проинформировать клиента про уголовную ответственность за распространение реквизитов карт или же аутентификационных данных, через которые можно получить доступ к счетам. В финансовом учреждении подчеркивают, что это даст возможность повысить осведомленность клиентов, в том числе и несовершеннолетних, о последствиях неправомерных действий с банковскими картами.
Говорится, что инструкцию дополнили нормой, согласно которой, банк-эмитент определяет порядок действий с найденными картами, эмитированными этим банком. Так, в момент определения данного порядка, банком может быть предусмотрена блокировка карт по своей инициативе как скомпрометированных.
В Нацбанке подчеркнули, что внесенные в инструкцию изменения учитывают предложения белорусов и банков. Также они будут способствовать повышению безопасности операций с банковскими картами, улучшению качества оказания платежных услуг в целом.