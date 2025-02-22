Нацбанк Беларуси ввел важные изменения в операции с банковскими картами

Отмечается, что до заключения договора банк должен будет проинформировать клиента про уголовную ответственность за распространение реквизитов карт или же аутентификационных данных, через которые можно получить доступ к счетам. В финансовом учреждении подчеркивают, что это даст возможность повысить осведомленность клиентов, в том числе и несовершеннолетних, о последствиях неправомерных действий с банковскими картами.