В Беларуси нарастили долю отечественных материалов при строительстве до 90%

По итогам прошлого года строители заняли первое место в республике по росту валовой добавленной стоимости (темп роста 109,8%), что позволило отрасли обеспечить вклад в формирование ВВП. Экономический рост обеспечили как подрядные организации (темп роста 107,7%), так и предприятия стройиндустрии республики (104%).
В сфере жилищного строительства были перевыполнены задания по вводу индивидуального жилья, электродомов и арендного жилья, а также по обеспечению жильем многодетных семей. Олег Швец акцентировал внимание на том, что обеспеченность жильем на начало 2025 года оценивается в 30,2 кв.м на одного жителя, что уже превышает установленный параметр на конец этого года.
«На протяжении пятилетия выполняется соотношение средней стоимости квадратного метра с использованием государственной поддержки и номинальной среднемесячной зарплаты. В 2024 году этот показатель сложился в размере 0,76», — рассказал первый замминистра.
Поэтапное увеличение объемов строительства сопровождается приростом производственных мощностей в промышленности. Так, в 2024 году на «Керамине» организовано производство санитарно-керамических изделий по инновационной технологии с использованием шамотных масс, на «Березастройматериалах» введена в эксплуатацию технологическая линия по производству керамической плитки, а на «Спецжелезобетоне» реализован проект по производству элементов благоустройства методом вибропрессования.
Как считает замглавы Минстройархитектуры, за счет комплексных мер по модернизации отрасли и защите внутреннего рынка доля отечественной строительной продукции, используемой при возведении объектов, увеличена до 90%. Показательны и факты того, что доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной в прошлом году составила 31,2% при задании 20,6%, а общий выпуск цемента достиг рекордных показателей в 5,34 млн т.
«Несмотря на бесконечно вводимые коллективным Западом санкции, наш строительный комплекс продолжает успешно развиваться, наращивая свой экспортный потенциал. За прошедший год суммарный экспортный показатель строительных товаров и услуг практически достиг отметки в $2 млрд, и это наилучший результат в текущей пятилетке», — подчеркнул Олег Швец.
Вместе с тем было замечено, что далеко не все задачи, стоящие перед строительным комплексом, уже решены. «В стройотрасли, в каждой организации и на каждом объекте или рабочем месте должен быть идеальный порядок. Наша задача — навести должный порядок в планировании, финансировании и проведении своевременных расчетов за выполненные строительно-монтажные работы и отгруженную продукцию, — ориентирует первый замминистра архитектуры и строительства. — Как и прежде, стратегической задачей социальной политики государства на ближайшую перспективу остается создание условий для удовлетворения потребностей граждан в доступном и комфортном жилье. В 2025 году стройотрасль республики продолжит поэтапное выполнение плана, направленного на повышение эффективности своей работы».