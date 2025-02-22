В Беларуси нарастили долю отечественных материалов при строительстве до 90%

Вместе с тем было замечено, что далеко не все задачи, стоящие перед строительным комплексом, уже решены. «В стройотрасли, в каждой организации и на каждом объекте или рабочем месте должен быть идеальный порядок. Наша задача — навести должный порядок в планировании, финансировании и проведении своевременных расчетов за выполненные строительно-монтажные работы и отгруженную продукцию, — ориентирует первый замминистра архитектуры и строительства. — Как и прежде, стратегической задачей социальной политики государства на ближайшую перспективу остается создание условий для удовлетворения потребностей граждан в доступном и комфортном жилье. В 2025 году стройотрасль республики продолжит поэтапное выполнение плана, направленного на повышение эффективности своей работы».