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Массовым сокращениям в Омске решили найти управу

Представители Государственной инспекции труда в Омской области и Федерации омских профсоюзов заключили новое соглашение о взаимодействии между собой. Срок действия документа рассчитан на 5 лет. Об этом заявлено в субботу, 22 февраля 2025 года.

Источник: Freepik

Сотрудничество, судя по всему, станет управой массовым сокращениям в случае их возникновения.

«В частности, это касается взаимного предоставления сведений о результатах рассмотрения и анализа жалоб заявителей о нарушениях прав, об известных случаях предстоящего массового высвобождения работников и других требующих внимания ситуаций, связанных с трудовыми отношениями», — сообщили в пресс-службе Федерации омских профсоюзов.

Как отмечается, соглашением предусмотрены совместные посещения предприятий и учреждений с целью оказания методической помощи в осуществлении работы по соблюдению трудового законодательства, в том числе по охране труда.

Важным направлением сотрудничества должна быть и работа в рамках Омской областной и территориальных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений. Предусматривается совместная подготовка предложений по профилактике производственного травматизма, улучшению условий и охраны труда.

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