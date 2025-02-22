Массовым сокращениям в Омске решили найти управу

Сотрудничество, судя по всему, станет управой массовым сокращениям в случае их возникновения.
«В частности, это касается взаимного предоставления сведений о результатах рассмотрения и анализа жалоб заявителей о нарушениях прав, об известных случаях предстоящего массового высвобождения работников и других требующих внимания ситуаций, связанных с трудовыми отношениями», — сообщили в пресс-службе Федерации омских профсоюзов.
Как отмечается, соглашением предусмотрены совместные посещения предприятий и учреждений с целью оказания методической помощи в осуществлении работы по соблюдению трудового законодательства, в том числе по охране труда.
Важным направлением сотрудничества должна быть и работа в рамках Омской областной и территориальных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений. Предусматривается совместная подготовка предложений по профилактике производственного травматизма, улучшению условий и охраны труда.