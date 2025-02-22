В ЕАЭС установили ввозную пошлину на транспортные кондиционеры

В настоящее время в Едином таможенном тарифе Евразийского экономического союза в отношении товаров данного типа установлена нулевая ставка ввозной таможенной пошлины.
Принятая мера таможенно-тарифного регулирования направлена на поддержку активно развивающейся в ЕАЭС отрасли по производству транспортных кондиционеров для нужд предприятий автомобильного машиностроения.
Он подчеркнул, что сегодня местные производители серьезно проигрывают в конкурентной борьбе с иностранными поставщиками, что вызвано дисбалансом между ввозными пошлинами на конечную продукцию и компоненты для ее изготовления. Благодаря этому импортировать готовые кондиционеры — часто дешевле, чем производить на внутреннем рынке.
При этом наш бизнес осуществляет масштабные инвестиции не только в сборку самих кондиционеров, но и в освоение отсутствующих технологий, в том числе производство ключевых компонентов для них.