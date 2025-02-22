В ЕАЭС установили ввозную пошлину на транспортные кондиционеры

Он подчеркнул, что сегодня местные производители серьезно проигрывают в конкурентной борьбе с иностранными поставщиками, что вызвано дисбалансом между ввозными пошлинами на конечную продукцию и компоненты для ее изготовления. Благодаря этому импортировать готовые кондиционеры — часто дешевле, чем производить на внутреннем рынке.