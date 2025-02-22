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В ЕАЭС установили ввозную пошлину на транспортные кондиционеры

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии принял решение установить ставку ввозной таможенной пошлины в отношении транспортных кондиционеров моноблочного типа (в едином корпусе) в размере 8% от таможенной стоимости сроком на два года. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Источник: Пресс-служба Государственного комитета по статистике Узбекистана

В настоящее время в Едином таможенном тарифе Евразийского экономического союза в отношении товаров данного типа установлена нулевая ставка ввозной таможенной пошлины.

Принятая мера таможенно-тарифного регулирования направлена на поддержку активно развивающейся в ЕАЭС отрасли по производству транспортных кондиционеров для нужд предприятий автомобильного машиностроения.

отметил директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян

Он подчеркнул, что сегодня местные производители серьезно проигрывают в конкурентной борьбе с иностранными поставщиками, что вызвано дисбалансом между ввозными пошлинами на конечную продукцию и компоненты для ее изготовления. Благодаря этому импортировать готовые кондиционеры — часто дешевле, чем производить на внутреннем рынке.

При этом наш бизнес осуществляет масштабные инвестиции не только в сборку самих кондиционеров, но и в освоение отсутствующих технологий, в том числе производство ключевых компонентов для них.

добавил Ваагн Казарян
экономика
ЕАЭС